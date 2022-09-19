Посол Нечаев: Россия не будет вводить ответные визовые ограничения

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения, рассказал «РИА Новости» россйиский посол в Берлине Сергей Нечаев.

— Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих, — заявил он.

Он отметил, что ему не хотелось бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии.

— Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учётом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России, — уточнил дипломат.

Фото: pxhere.com

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

О том, что гражданам России запретят въезжать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу? стало известно еще в начале сентября.

— Политическая воля Эстонии заключается в том, что с ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС, — заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Кроме того, обращаясь к россиянам, Рейнсалу заявил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Также с 19 сентября действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено между Швейцарией и Россией.



С 12 сентября Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.



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Максим Кокунин