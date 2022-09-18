РТС: в России может возникнуть дефицит зимнего дизеля

В этом году в России может возникнуть дефицит зимнего, морозоустойчивого дизеля. Об этом сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В России всегда не хватало зимнего дизеля, но его заменяли другие виды топлива, которые в этом году почти все уходят на экспорт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Раньше помогали так называемые средние дистилляты, или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке — они все уходят на экспорт»,— приводит его слова радио Sputnik.

Аркуша добавил, что российские производители продолжают экспорт зимнего дизеля в больших объемах.

В начале сентября, в Татарстане за неделю, с 22 по 29 августа, стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 0,70%, или на 41 копейку (до 60,85 рубля). Цена бензина марки АИ-92 за данный период времени снизилась на 0,7%, или на 4 копейки (до 45,2 рубля).



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Татьяна Леухина