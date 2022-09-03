За неделю в Татарстане подорожал бензин АИ-98

В Татарстане за неделю, с 22 по 29 августа, стоимость бензина марки АИ-98 вросла на 0,70%, или на 41 копейку (до 60,85 рубля). Такие данные приводит Татарстанстат.

Цена бензина марки АИ-92 за данный период времени снизилась на 0,7%, или на 4 копейки (до 45,2 рубля). Вместе с этим АИ-95 в цене не изменился — 49,34 рубля, как и неделей ранее. Кроме того, незначительно подешевело дизельное топливо — на 0,1%, до 52,40 рубля.

Стоит отметить, что с начала года бензин АИ-92 в республике стал дешевле на 0,17%, 95-й — на 0,31%. Топливо АИ-95 и АИ-98 подорожало на 2,53% и 2,45% соответственно.

Фото: tatstat.gks.ru

Напомним, с 15 по 22 августа в республике подорожал бензин всех марок. Цены оставались неизменными лишь на дизельное топливо.

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,05% и на 0,03% соответственно. Так, АИ-92 теперь стоит 45,96 рубля, а АИ-95 — 49,34 рубля. Сильнее всех подорожал АИ-98 — на 1,39%, до 60,44 рубля.

Стоит отметить, что в сравнении с началом года бензин АИ-92 стал дешевле на 0,17%, 95-й — на 0,31%. Вместе с этим топливо премиум-марок и дизель подорожали на 2,53% и 2,45% соответственно.

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Максим Кокунин