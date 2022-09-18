На этой неделе в России выявили на 10,5% больше случаев COVID-19, чем на прошлой

В России число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на этой неделе на 10,5% превысило показатель прошлой недели. Об этом пишет ТАСС.

За последние 7 дней штаб зарегистрировал 372 485 заражений против 337 187 за предыдущий аналогичный период. Также увеличилось количество госпитализаций. Если с 5 по 11 сентября в стране госпитализировали 23 513 заболевших, то с 12 по 18 сентября — 25 726, что почти на 10% больше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе зарегистрировали 797 летальных исходов, что почти на 10% больше, чем на прошлой.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 991 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 170 497. В России зарегистрировали 56 751 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 439 095.



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Татьяна Леухина