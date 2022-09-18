В России зарегистрировали 56 751 новый случай COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 439 095.

Госпитализировали 2 232 пациента, выздоровели 42 198 человек за сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 19 387 036 россиян. За сутки инфекция унесла жизни 101 человека, всего с начала эпидемии умерли 386 045 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина