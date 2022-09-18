В «АвтоВАЗе» ожидают увеличение спроса на Lada до 500 тысяч автомобилей к 2030 году

В России спрос на автомобили Lada в 2023 годах, согласно расчетам «АвтоВАЗа», может достичь более 500 тысяч автомобилей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, на авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600 тысяч —650 тысяч автомобилей) к миллиону.

Фото: lada.ru

— В дальнейшем к 2030 годам рынок восстановится до уровня 1,5 млн автомобилей, а к 2035 году он вырастет до 2 млн машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны, - заявил он в интервью «РИА Новости».

Соколов добавил, что совет директоров компании поставил «АвтоВАЗу» задачу произвести около 500 000 автомобилей в 2023 году.

На этой неделе Совет директоров АвтоВАЗа утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta. Производство автомобилей запланировано на 2024—2025 годы.



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Татьяна Леухина