В Татарстане в начале следующей недели потеплеет до +26 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентрa республики, в начале следующей неделе потеплеет до +26 градусов.

До конца недели и в начале следующей Татарстан будет находиться под влиянием циклонов и их фронтальных разделов. В пятницу и субботу, 16—17 сентября, на преобладающей территории республики пройдут дожди. Ночью прогнозируется от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +14..+19°С.

Ночью в воскресенье, 18 сентября, в Татарстане ожидается от +9 до +14°С. Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 19 сентября, Татарстан окажется в очень теплой и неустойчивой воздушной массе. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается от +11 до +16°С, днем потеплеет до +21..+26°С.

Во вторник, 20 сентября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, возможны кратковременными дождями. Днем ожидается от +18 до +23°С.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой и умеренный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +13..+18 градусов.



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Татьяна Демина