В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что грядущее потепление — не «бабье лето» — видео

Потепление до 19—26 градусов, которое ожидается в Татарстане в выходные дни и на следующей неделе, нельзя назвать «бабьим летом». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Временами прогнозируются дожди. «Бабье лето» — период сухой, теплой погоды, которая наблюдается при антициклональной деятельности. Татарстан же находится под влиянием циклона, объяснил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

В субботу, 17 сентября, на преобладающей территории республики пройдут дожди. Ночью прогнозируется от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +14..+19 °С.

Ночью в Татарстане ожидается от +9 до +14 °С. Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

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Татьяна Леухина