В Челнах проходит первый фестиваль легкой промышленности
В Набережных Челнах проходит первый фестиваль легкой промышленности. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.
На площади Азатлык швейные фабрики, дизайнеры и самозанятые презентуют свои коллекции на сцене, выставляют продукцию.
Также здесь организована ярмарка вакансий от Центра занятости населения города Набережные Челны. Выставка будет длиться до 16:00.
Вчера в городе проходили сельскохозяйственные ярмарки. Из 13 районов завезли свыше 912 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 29 млн рублей.
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