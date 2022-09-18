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В Челнах проходит первый фестиваль легкой промышленности

12:59, 18.09.2022 1
В Челнах проходит первый фестиваль легкой промышленности
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах проходит первый фестиваль легкой промышленности. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

На площади Азатлык швейные фабрики, дизайнеры и самозанятые презентуют свои коллекции на сцене, выставляют продукцию.

Также здесь организована ярмарка вакансий от Центра занятости населения города Набережные Челны. Выставка будет длиться до 16:00.

Вчера в городе проходили сельскохозяйственные ярмарки. Из 13 районов завезли свыше 912 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 29 млн рублей.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:28
    Сплошные фестивали. Кучеряво живем
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