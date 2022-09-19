С 1 октября у миллиона бюджетников России вырастут зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России повышение окладов с 1 октября 2022 года коснется бюджетников, на которых не распространяется действие указов главы государства, изданных в мае. Их насчитывается миллионы.

Остальные получат повышение зарплаты только с 1 января 2023 года. Нынешние выплаты идут не через федеральный, а через региональный бюджет, поэтому их размер сильно варьируется, рассказал доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

— Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий, — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт также пояснил, что размер индексации зависит от того, сколько средств на это выделит бюджет региона Росси. В среднем оклады увеличатся на 4-6%. Повышения на величину инфляции — 14% годовых — скорее всего, ждать не стоит.

Власти Татарстана уже постановили повысить оклады бюджетников. Так, в республике в 1,061 раза проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений



В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.



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Илина Хакимова