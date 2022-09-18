В «Роскосмосе» сообщили о прибытии представителей NASA на Байконур на первый перекрестный полет

Делегация из США с представителями NASA прибыла на Байконур, где примет участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле «Союз». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На Байконур прибыли представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио. Делегацию NASA возглавил представитель управления Кеннет Буаэрсокс, пишет ТАСС.

Фото: publicdomainpictures.net

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22» запланирован на 16:54 мск 21 сентября. На корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. В дублирующий экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и американский астронавт Лорел О’Хара. Это будет первый перекрестный полет с США.

В апреле глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина