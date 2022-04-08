NASA: сотрудничество России и США по гражданскому космосу не прекратится из-за Украины

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что взаимодействие России и Америки по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, сотрудничество между странами началось во времена холодной войны и продолжается до сих пор. Он подчеркнул, что отношения между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны.

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В конце февраля в NASA заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросам Международной космической станции, несмотря на санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что из-за прекращения сотрудничества США и России по космосу МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты и падение на США, Канаду, Индию или Китай.



Дарья Акимова