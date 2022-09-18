В Татарстане впервые пройдет фестиваль «Погружение в Арктику»

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

Фестиваль «Погружение в Арктику», уже несколько лет собирающий в различных регионах страны покорителей Северного полюса планеты, впервые пройдет в Татарстане. Об этом журналисту «Реального времени» рассказали в региональном отделении Русского географического общества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы планируем создать на озере Изумрудное подводный полигон для подводных исследователей. Это будет учебно-тренировочная база: на поверхности у нас будет некая инфраструктура, под водой объекты для того, чтобы подводные исследователи могли тренироваться и повышать свои навыки и в дальнейшем проводить на этой базе ряд мероприятий. Например, одно из них запланировано уже на ближайшую зиму. Фестиваль называется «Погружение в Арктику». Это фактически цикл фестивалей, который уже не первый год проходит в регионах России, но именно в Татарстане он не проходил еще ни разу. Приглашены коллеги из Мурманского РГО, из Карелии, из Арктического центра. Очень именитые дайверы и исследователи, — поделился заместитель руководителя регионального отделения РГО в Татарстане Андрей Агарков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана и руководство Казани со своей стороны готовы предоставить необходимые площадки. В настоящее время проходит процедура согласования проведения самого фестиваля. Что касается подготовки подводного полигона, то здесь РГО больше рассчитывает собственные силы, однако совсем без помощи не обойтись. Об этом журналисту «Реального времени» рассказал руководитель регионального отделения РГО в РТ Дмитрий Шиллер.

— На приезд экспертов деньги нужны. Мы намерены привезти в Татарстан лучших из лучших. Будут и ветераны-полярники, такие как Стругацкий, Кошелев — эти фамилии известны хорошо и за пределами России. Из современных исследователей очень ждем представителей центров исследования арктических территорий. Мы там много тренировали ребят и сами тренировались с ними. Надеемся, что они приедут сюда, и мы отработаем вместе новые видения работы подо льдом. Сейчас есть новые методики, которые мы бы хотели донести и до наших спасателей и дайверов. Уверен, что работа с первыми людьми — лидерами в этой области — это важно, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Дмитрия Шиллера, озеро Изумрудное — идеальная площадка для тренировочных процессов. В том числе связанных с работой подо льдом. Для информации — именно здесь, и как раз татарстанскими членами РГО, установлен мировой рекорд по продолжительности нахождения дайвера подо льдом без подъема на поверхность.

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

— Озеро Изумрудное интересно по многим моментам. Это и возможности подхода/подъезда, потом — возможность организации недалеко от точки погружения инфраструктуры. Аквалангист вышел из-подо льда, и ему нужно согреться и обсушить оборудование. Кроме того, полигон — это контролируемая точка напряжения. Это и есть эффективная тренировка. Для нас важно иметь такой полигон, дающий возможность обучения передовым методикам погружения именно здесь — у нас, в Татарстане. И мы, рассчитываем сделать и места тренировки надголовных сред, места тренировки по заходу в затонувшие суда. Это будут именно тренировочные вещи, то есть никто не собирается топить здесь суда. Все будет экологически чисто и красиво. Мы знаем, как этому учить, знаем, как снимать психологические барьеры, как отрабатывать подводное ориентирование. Здесь все возможно. И еще один плюс этого озера для нас в том, что оно покрывается льдом. Ведь даже правильно распилить майну — быстро и не вспотеть, чтобы потом не пришлось мерзнуть — этому тоже нужно учиться, — поделился Дмитрий Шиллер ближайшими планами.



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Арсений Фавстрицкий