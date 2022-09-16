Выдача кредитных карт в Татарстане выросла в 1,2 раза

В августе 2022 года в Татарстане выдали 38 255 кредитных карт. Это на 20,2%, или в 1,2 раза, больше, чем в июле этого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в последний месяц лета «кредиток» Татарстан занял 8-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Лидером стала Москва — в августе ее жители оформили 97 542 кредитные карты, что на 18,5% больше, чем за предыдущий месяц.

На втором месте по выдаче кредитных карт в августе — Московская область (71 847), на третьем — Краснодарский край (50 911), на четвертом — Санкт-Петербург (50 332). Топ-5 замыкает Башкирия, жителям которой в прошлом месяце выдали 46 879 «кредиток». На шестом месте Свердловская область (46 642), на седьмом — Ростовская область (40 819).

Фото: realnoevremya.ru

— Сегмент кредитных карт не только полностью восстановился после мартовского падения, но и продемонстрировал наивысшие показатели выдачи более чем за полтора года, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, это объясняется снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением рыночных ставок.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в августе выдали 1,35 млн кредитных карт. Это на 17,6% больше, чем в июле, и на 21,5% больше, чем в августе 2021 года.

По данным НБКИ, в июле 2022 года в Татарстане средний размер лимита по кредитным картам составил 67 309 рублей. По сравнению с июнем он вырос на 4,9%.



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Татьяна Демина