Росавиация получит дополнительное финансирование в размере 15 млрд рублей

Росавиация получит дополнительное финансирование в размере 15 млрд рублей. Средства направят на обслуживание не менее 1 млн полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Выделить в 2022 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере 15 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для предоставления субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» в целях обеспечения функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия, имея в виду обеспечение аэронавигационным обслуживанием не менее 1 миллиона полетов воздушных судов в 2022 году, — говорится в документе.

Отмечается, что при необходимости до конца года финансирование может быть увеличено.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящиеся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

Отмечается, что соглашение предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Согласно документу, в следующем году в группу поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

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Максим Кокунин