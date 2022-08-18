В Татарстане прокуратура через суд обязала исполком организовать капремонт здания детсада

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Алексеевского района Татарстана направила иск к детскому саду «Березка» и к исполкому района с требованием организовать капитальный ремонт здания, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура выезжала на место и проверила состояние детсада совместно со специалистами. Ведомство выяснило: в здании отсутствовали приточно-вытяжная вентиляция, полы находятся в неудовлетворительном состоянии, медицинский кабинет не оборудован умывальником, стены отделаны материалом, не позволяющим проводить влажную уборку помещения.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения и фактическое устранение нарушений.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в двух школах и четырех детских садах Арского района Татарстана прокуратура выявила нарушения при организации питания детей. В частности, фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Маргарита Головатенко