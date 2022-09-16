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В Казани 17 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

10:47, 16.09.2022
В Казани 17 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Максим Платонов

В Казани 17 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Посетить ярмарки можно будет с 6.00 до 12.00 по следующим адресам:

Авиастроительный район

  • ул.Дементьева, 7
  • пересечение улиц Беломорской и Гудованцева
  • ул.Ленинградская, 27

Вахитовский район

  • ул.Татарстан, 53
  • ул.Чехова, 2

Кировский район

  • ул.Краснококшайская, 150/2
  • ул.Революционная, 12
  • ул.Батыршина, 20

Ново-Савиновский район

  • пр.Ямашева, 71а
  • ул.Лаврентьева, 10

Приволжский район

  • ул.Р.Зорге, 66 корп.1
  • ул.Ю.Фучика, 72

Советский район

  • ул.Аграрная, 2 (агропромышленный парк «Казань»)
  • ул.Липатова, 7

Для жителей «Салават купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Одна из таких ярмарок прошла в Казани 10 сентября. На площадках можно было приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.

В начале этой недели вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане на традиционных сельскохозяйственных ярмарках пока реализуют прошлогодние запасы сахара. Рекомендованная цена для продажи на этих площадках — 60 рублей.

По его словам, ажиотажного спроса на сахар, как это было весной, на сельскохозяйственных ярмарках не наблюдается. В ближайшее время могут приступить к реализации сахара, произведенного в этом году.

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Максим Кокунин
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