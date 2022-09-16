В Казани 17 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Максим Платонов

В Казани 17 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Посетить ярмарки можно будет с 6.00 до 12.00 по следующим адресам:

Авиастроительный район

ул.Дементьева, 7

пересечение улиц Беломорской и Гудованцева

ул.Ленинградская, 27

Вахитовский район

ул.Татарстан, 53

ул.Чехова, 2

Кировский район

ул.Краснококшайская, 150/2

ул.Революционная, 12

ул.Батыршина, 20

Ново-Савиновский район

пр.Ямашева, 71а

ул.Лаврентьева, 10

Приволжский район

ул.Р.Зорге, 66 корп.1

ул.Ю.Фучика, 72

Советский район

ул.Аграрная, 2 (агропромышленный парк «Казань»)

ул.Липатова, 7

Для жителей «Салават купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Одна из таких ярмарок прошла в Казани 10 сентября. На площадках можно было приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.

В начале этой недели вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане на традиционных сельскохозяйственных ярмарках пока реализуют прошлогодние запасы сахара. Рекомендованная цена для продажи на этих площадках — 60 рублей.



По его словам, ажиотажного спроса на сахар, как это было весной, на сельскохозяйственных ярмарках не наблюдается. В ближайшее время могут приступить к реализации сахара, произведенного в этом году.



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Максим Кокунин