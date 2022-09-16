В Казани 17 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Казани 17 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций, сообщает пресс-служба мэрии города.
Посетить ярмарки можно будет с 6.00 до 12.00 по следующим адресам:
Авиастроительный район
- ул.Дементьева, 7
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева
- ул.Ленинградская, 27
Вахитовский район
- ул.Татарстан, 53
- ул.Чехова, 2
Кировский район
- ул.Краснококшайская, 150/2
- ул.Революционная, 12
- ул.Батыршина, 20
Ново-Савиновский район
- пр.Ямашева, 71а
- ул.Лаврентьева, 10
Приволжский район
- ул.Р.Зорге, 66 корп.1
- ул.Ю.Фучика, 72
Советский район
- ул.Аграрная, 2 (агропромышленный парк «Казань»)
- ул.Липатова, 7
Для жителей «Салават купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.
Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Одна из таких ярмарок прошла в Казани 10 сентября. На площадках можно было приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.
В начале этой недели вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане на традиционных сельскохозяйственных ярмарках пока реализуют прошлогодние запасы сахара. Рекомендованная цена для продажи на этих площадках — 60 рублей.
По его словам, ажиотажного спроса на сахар, как это было весной, на сельскохозяйственных ярмарках не наблюдается. В ближайшее время могут приступить к реализации сахара, произведенного в этом году.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым