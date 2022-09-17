АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada

АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, рассказал «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

Отмечается, что в этот четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B. Автомобили класса B ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, а ценовой сегмент — средний.

Фото: ru.wikipedia.org

В августе 2022 года в России продали 18 тыяч легковых и легких коммерческих моделей LADA, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года. Таким образом, августовские продажи автомобилей LADA всего двух семейств (Granta и NIVA) практически вышли на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей.

Продажи легковых автомобилей LADA Granta в августе 2022 года выросли на 77% относительно июля и на 131% превысили показатели августа 2021 года. Поддержать продажи помогла программа льготного автокредитования, подчеркивает ведомство.

В начале сентября сервис «Яндекс.Такси» запросил 50 тысяч автомобилей Lada Vesta у АвтоВАЗа.

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Максим Кокунин