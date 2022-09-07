«Яндекс.Такси» запросило у АвтоВАЗа 50 тысяч Lada Vesta

Сервис «Яндекс.Такси» запросил 50 тысяч автомобилей Lada Vesta у АвтоВАЗа. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

— Мы сейчас очень большой запрос имеем на автомобили Vesta даже не только со стороны государственного спроса, но и со стороны спроса каршеринговых автомобилей или такси, — заявил он в эфире РБК.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Соколов сообщал, что инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей. Проект выйдет на рентабельность к концу следующего года.



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Татьяна Леухина