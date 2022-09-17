Четырнадцать жителей Татарстана стали жертвами мошенников
Четырнадцать татарстанцев стали жертвами мошенников на общую сумму в 11,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По десяти фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), по четырем фактам решается вопрос об их возбуждении.
Уточняется, что восемь происшествий произошло в Казани, три в Набережных Челнах, два в Альметьевском районе и одно в Менделеевском районе. Мошенники совершали кражи денежных средств следующими способами:
- пресечения несанкционированного оформления кредита;
- продажа ценных бумаг;
- услуги экстрасенса;
- «выгодное» инвестирование денежных средств;
- помощь родственникам, попавшим в ДТП;
- пресечение несанкционированного снятия денежных средств.
Напомним, вчера сообщалось, что еще девять татарстанцев мошенники обманули в общей сумме на 17,1 млн рублей. Инциденты произошли в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском и Елабужском районах.
В начале сентября еще трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников, общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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