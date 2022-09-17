Четырнадцать жителей Татарстана стали жертвами мошенников

Четырнадцать татарстанцев стали жертвами мошенников на общую сумму в 11,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По десяти фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество), по четырем фактам решается вопрос об их возбуждении.

Уточняется, что восемь происшествий произошло в Казани, три в Набережных Челнах, два в Альметьевском районе и одно в Менделеевском районе. Мошенники совершали кражи денежных средств следующими способами:

пресечения несанкционированного оформления кредита;

продажа ценных бумаг;

услуги экстрасенса;

«выгодное» инвестирование денежных средств;

помощь родственникам, попавшим в ДТП;

пресечение несанкционированного снятия денежных средств.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера сообщалось, что еще девять татарстанцев мошенники обманули в общей сумме на 17,1 млн рублей. Инциденты произошли в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском и Елабужском районах.

В начале сентября еще трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников, общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).



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Максим Кокунин