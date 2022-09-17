Исследование: больше половины россиян сталкивались с фальсификацией истории

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Порядка 53% опрошенных россиян сталкивались со случаями умышленного искажения истории России. Лишь 7% убеждены, что бороться с фальсификациями не следует. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

При этом треть сталкивались со случаями умышленного искажения истории России — три раза и более (34%), чаще об этом сообщали мужчины (40%), имеющие высшее образование (41%).

Наличие подобного опыта эксперты также связали с медиапредпочтениями опрошенных: активные пользователи интернета в 1,5 раза чаще активных телезрителей сталкивались с этой проблемой как минимум трижды (38% против 26%). Не замечали такие случаи 40%; в группе молодежи 18—24 лет и граждан со средним образованием и ниже таких больше половины (57% и 57—63% соответственно).

Фото: Максим Платонов (архив)

Фальсификация истории, по мнению тех, кто с ней встречался, в первую очередь затрагивает Вторую мировую войну, в частности искажение фактов, ее итогов (18%) и преуменьшение роли России в победе (10%).

По мнению респондентов, фальсификаторы истории такими способами пытаются ослабить Россию, преследуют цели разобщения российского общества и введение граждан в заблуждение (по 22%).



Также большинство россиян согласны с мнением, что нужно бороться с теми, кто намерено искажает историю нашей страны (87%).

На сегодняшний день абсолютное большинство граждан России считают важным и необходимым знание истории России (96%), за 7 лет их убежденность в этом вопросе выросла на 4%.

Министр просвещения Сергей Кравцов на этой неделе сообщил, что Минпросвещения обсуждает возможность появления нового единого учебника по истории, который объединит всеобщую историю и историю России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова