Татарстанцев предупредили о тумане с видимостью 500 м и менее ночью и утром в субботу

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром 17 сентября на территории республики и в Казани местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Фото: Максим Платонов

В субботу ожидается до +19 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республику придет потепление. В начале недели потеплеет до +26 градусов.

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Татьяна Леухина