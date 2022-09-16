Татарстанцев предупредили о тумане с видимостью 500 м и менее ночью и утром в субботу
Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Ночью и утром 17 сентября на территории республики и в Казани местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее.
В субботу ожидается до +19 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республику придет потепление. В начале недели потеплеет до +26 градусов.
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