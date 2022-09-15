Генсек ООН не исключает возможность дефицита продовольствия в 2023 году

Хоть сейчас мир и не испытывает нехватки продовольствия, он может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если не обеспечить рынки удобрениями. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: mid.ru

Рост цен на продукты питания в некоторых регионах генсек объяснил именно «проблемами с распределением».

Также он сообщил, что ООН ведет диалог с Россией не только о пролонгации продуктовой сделки, но и о возможности ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений.

Гуттереш призвал обеспечить прямой доступ к имеющимся резервам продуктов наиболее уязвимым странам, среди которых он выделил Йемен и государства Африканского Рога.

Региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер на этой неделе предупредила, что мир в следующем году может столкнуться с нехваткой продовольствия для всего населения планеты. В этом году проблема была в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

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Илина Хакимова