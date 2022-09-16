В России зарегистрировали 59 035 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 59 035 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 324 039 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализированы за сутки 4 178 человек, выздоровел 50 020 пациентов. Всего вылечились 19 294 876 россиян.

За сутки от инфекции скончались 110 человек. Общее число умерших достигло 385 837.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин