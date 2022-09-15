В Казани до октября продлили ограничение движения транспорта по улице Васильченко

В Казани продлили ограничение движения для пешеходов по улицам Восстания и Кулахметова, а также для автомобильного транспорта по улице Васильченко. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 11 октября будет частично ограничен проезд для автотранспорта по проезжей части возле домов №1в, 6, 6/1, 7, 12/4, 16 к.1, 16 к. 2, 63 по улице Васильченко.

Кроме того, с 11 октября по 25 ноября частично перекроют тротуары возле дома №31 по ул. Кулахметова и дома №83а по ул. Восстания.

С 15 сентября в столице Татарстана изменилась схема движения автомобильного транспорта по улицам Болотникова и Фрунзе.



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Татьяна Леухина