В Казани до апреля изменят схему движения по улицам Болотникова и Фрунзе

В Казани с 15 сентября изменится схема движения автомобильного транспорта по улицам Болотникова и Фрунзе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 14 апреля 2023 года движение будет осуществляться по временным объездным дорогам вдоль ул. Болотникова на участке от пересечения с Горьковским шоссе до дома №28 по ул. Светлой и по ул. Фрунзе на участке от дома №9 до пересечения с ул. Восстания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такие ограничения связаны с работами по выносу инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

На этой неделе до конца сентября продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Это связано с обустройством инженерных сетей.



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Татьяна Леухина