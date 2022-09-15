В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 996 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 996 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 167 512, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки 104 пациента госпитализировали, 1 012 татарстанцев выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 в республике вылечились 156 632 человека.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин