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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 996 новых случаев COVID-19

11:05, 15.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 996 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 996 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 167 512, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки 104 пациента госпитализировали, 1 012 татарстанцев выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 в республике вылечились 156 632 человека.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 003 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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