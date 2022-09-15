Клинический психолог описала ранние стадии депрессии

Фото: Максим Платонов

Клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ, эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Иркям Ахмерова назвала ранние признаки депрессии. Об этом сообщает RT.

Психолог отметила определенные признаки депрессии. К ним относятся апатия или повышенное чувство тревоги, ухудшение аппетита, отсутствие позитивных эмоций и нарушение сна. Кроме того, по ее словам, если человек более двух недель находится в упадническом настроении, у него нет аппетита, нарушен сон, имеются проблемы с коммуникацией с окружающими, ему следует немедленно обратиться к психотерапевту.

Фото: realnoevremya.ru

«Депрессией в современном мире могут называть как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по 7—8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причем очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться», — подчеркнула Ахмерова.

Психолог также обратила внимание на важность питания и поддержания водного баланса в организме.

Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала о важности отпуска. Отсутствие отдыха также может привести к депрессии.

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Елизавета Пуншева