Клинический психолог описала ранние стадии депрессии
Клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ, эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Иркям Ахмерова назвала ранние признаки депрессии. Об этом сообщает RT.
Психолог отметила определенные признаки депрессии. К ним относятся апатия или повышенное чувство тревоги, ухудшение аппетита, отсутствие позитивных эмоций и нарушение сна. Кроме того, по ее словам, если человек более двух недель находится в упадническом настроении, у него нет аппетита, нарушен сон, имеются проблемы с коммуникацией с окружающими, ему следует немедленно обратиться к психотерапевту.
«Депрессией в современном мире могут называть как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по 7—8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причем очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться», — подчеркнула Ахмерова.
Психолог также обратила внимание на важность питания и поддержания водного баланса в организме.
Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала о важности отпуска. Отсутствие отдыха также может привести к депрессии.
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