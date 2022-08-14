Психолог предупредила о проблемах со здоровьем без отпуска
Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова в беседе с RT рассказала, как отсутствие отпуска может повлиять на здоровье. По ее словам, отдых не будет полноценным, если человек уезжает отдыхать, но остается на связи в работе.
— Есть трудоголики — очень часто это невротический трудоголизм, которым не стоит гордиться. Здоровая личность — это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот «бассейн» иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию, — объяснила специалист.
Она добавила, что если человек игнорирует отдых, организм заболевает — таким образом как бы заставляя взять перерыв.
В июле клинический психолог Михаил Хорс объяснил, как войти в рабочий режим после отпуска.
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