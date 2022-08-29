В Татарстане вырос средний размер лимита по кредитным картам

В июле 2022 года средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане составил 67 309 рублей. Это на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру лимита по кредитным картам Татарстану по итогам июля не удалось войти в топ-10. В рейтинге из 30 российских регионов республика заняла 11-ю строчку.

Лидером оказалась Москва — в столице в июле средний размер лимита по кредитным картам остался на уровне июня и составил 105 329 рублей. На второй строчке расположился Санкт-Петербург (87 220 рублей), на третьей — Московская область (86 439 рублей), на четвертой — Ханты-Мансийский автономный округ (85 350), на пятой — Приморский край (74 539). В десятке лидеров оказались также Ленинградская область, Хабаровский край, Тюменская и Новосибирская области, и Красноярский край.

Фото: Pixabay.com

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июле средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70 тысяч рублей. По сравнению с июнем он вырос на 1,7%.

— Во многом это обусловлено общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по итогам июня Татарстан по среднему размеру лимита по кредитным картам занимал 14-е место. По уточненным данным, он составлял 64 136 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина