Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает RT.
Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Стоит отметить, что процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В том же году секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что политические препятствия для вступления Ирана в организацию устранены.
Сейчас в ШОС входят:
- Россия,
- Китай,
- Индия,
- Казахстан,
- Киргизия,
- Таджикистан,
- Узбекистан,
- Пакистан.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».
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