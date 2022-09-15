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Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

11:56, 15.09.2022
Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Фото: fa.wikipedia.org

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает RT.

Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Стоит отметить, что процедура вступления Исламской республики началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года. В том же году секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что политические препятствия для вступления Ирана в организацию устранены.

Сейчас в ШОС входят:

  • Россия,
  • Китай,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Таджикистан,
  • Узбекистан,
  • Пакистан.
Фото: ru.wikipedia.org

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».

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Максим Кокунин
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