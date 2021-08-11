В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС
Об отсутствии политических препятствий для вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.
«Политические преграды для вступления Ирана в ШОС устранены», — цитирует его RT.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».
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