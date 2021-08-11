Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС

19:40, 11.08.2021
В Совбезе Ирана заявили об отсутствии преград для вступления в ШОС
Фото: rus.sectsco.org

Об отсутствии политических препятствий для вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

«Политические преграды для вступления Ирана в ШОС устранены», — цитирует его RT.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем