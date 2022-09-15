На время подготовки к полумарафону в Казани ограничат движение по ряду улиц — список

Фото: Ринат Назметдинов

На время подготовки к проведению «Казанского полумарафона — 2022» 9 октября в Вахитовском и Ново-Савиновском районах ограничат движение по ряду улиц. Соответствующие постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

С 07.30 до 11.00 по ул.Батурина (по направлению от ул.К.Маркса до Кремлевской набережной, ограничение одного направления движения);

С 07.30 до 11.00 по Кремлевской набережной (по направлению от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева, ограничение одного направления движения);

С 07.30 до 11.00 на съезде с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной (полное ограничение движения);

С 07.30 до 11.00 по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с ул.Батурина до ул.С.Хакима, ограничение 1,5 правой полосы движения).

Комитету физической культуры и спорта исполкома Казани поручено оказать содействие в подготовке и проведении данного мероприятия, согласовать и обеспечить установку, демонтаж, зачехление и расчехление дорожных знаков по маршруту дистанции. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Гузель Сагитову.

Фото: скриншот из сборника мэрии Казани

Напомним, последний раз такое масштабное перекрытие дорог в Казани проходило в июне в связи с чемпионатом России по триатлону и соревнованиями Ironstar. Спортсменам нужно было проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие 1,5 тысячи человек. Видеорепортаж — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин