Как в столице Татарстана прошел Ironstar Kazan Timerman Cup — фото

В столице Татарстана сегодня прошел заключительный день международных соревнований по триатлону. В них принимали участие 1,5 тысяч человек.

В этом году в чемпионате приняли участие атлеты с ДЦП благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь. Данная категория была введена впервые за все время проведения Ironstar Kazan Timerman Cup.

Новым и уже трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции стал Денис Васильев. Он смог преодолеть дистанцию за 3 часа, 51 минуту и 17 секунд. Серебряный финалист Дмитрий Полянский отстал от него ровно на одну минуту.

На дистанции Olympic первым пришел Ильнар Исмагилов с результатом 2 часа 17 минут и 17 секунд. Вторым пришел Вагин Антон с отставанием на две минуты — его результат 2 часа 19 минут 2 секунды.

Видеорепортаж с места событий — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина