В Казани стартовала олимпийская дистанция Ironstar Kazan Timerman Cup

В Казани стартовала олимпийская дистанция Ironstar Kazan Timerman Cup. Спортсменам предстоит проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км.

Впереди — женские старты. Уже прошла полужелезная дистанция, которая стартовала в 6.30. Также известны имена победителей чемпионата России по триатлону на средней дистанции, который проходил на той же трассе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новым и уже трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции стал Денис Васильев. Он смог преодолеть дистанцию за 3 часа, 51 минуту и 17 секунд. Серебряный финалист Дмитрий Полянский отстал от него ровно на одну минуту.

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Татьяна Леухина