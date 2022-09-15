На третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов началось строительство путепровода и двух развязок

На третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках реализации скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург приступили к строительству путепровода и двух транспортных развязок. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Стоит отметить, что третий этап обхода пройдет через Заинский и Тукаевский районы Татарстана. На нем будет построено две транспортных развязки, три путепровода и мост через реку Челна. На месте уже ведется строительство путепровода, который пройдет над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец.

Планируется, что специалисты выполнят работы по устройству железобетонных фундаментов, пяти монолитно-железобетонных опор, устройство монолитного пролетного строения с последующим устройством слоев гидроизоляции и покрытия из асфальта.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

На сегодняшний день мостовики занимаются устройством свайного поля фундаментов. Позже они приступят к возведению ростверков, армированию и бетонированию стоек опор. После устройства ригелей и подферменников начнется монтаж пролетного строения из железобетонных балок длиной 12 и 18 метров. После устройства мостового полотна на пролетном строении уложат гидроизоляцию и двухслойное покрытие толщиной 9 см.

Вместе с этим работы начались и на путепроводах в составе двух транспортных развязок. Одну из них возводят на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Сарманово. Вторую — у поселка Сосновый Бор, в месте, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М-7.

Уточняется, что работы ведутся не только на искусственных сооружениях, но и на основном ходу трассы. Также закончена подготовка территории под строительство, ведется завоз материалов.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Напомним, в конце августа вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что на строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей.

— С большим трудом нам удалось решить с финансированием, поступила часть его, часть поступит буквально на днях. Вчера председатель [правительства России] подписал распоряжение об утверждении паспорта объекта. Нам дополнительно 150 миллиардов выделяется из Фонда национального благосостояния. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято, деньги мы получим, деньгами будем обеспечены. Плюс у нас также вчера подписано распоряжение о выделении денег на обход Твери — 150 миллиардов на этот проект. И 260 миллиардов на трассу Казань — Екатеринбург, — сообщил он.



Вместе с этим на строительство первого этапа участка обхода Нижнекамска и Набережных Челнов планировалось потратить 6 миллиардов рублей. Средства направлены в работы на участке км 0 — км 26+800 — этап 1.1 Автомобильная дорога (Правый берег). «Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов в конце июня.

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Максим Кокунин