На строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 250 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

На трассу Казань — Екатеринбург выделили 250 миллиардов рублей. Об этом на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— С большим трудом нам удалось решить с финансированием, поступила часть его, часть поступит буквально на днях. Вчера председатель [правительства России] подписал распоряжение об утверждении паспорта объекта. Нам дополнительно 150 миллиардов выделяется из Фонда национального благосостояния. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято, деньги мы получим, деньгами будем обеспечены. Плюс у нас также вчера подписано распоряжение о выделении денег на обход Твери — 150 миллиардов на этот проект. И 250 миллиардов на трассу Казань — Екатеринбург, — сообщил он.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшнем совещании подробно обсудят, как идет строительство трассы Москва — Казань. Марат Хуснуллин напомнил, что в этом году планируется запустить около 100 км дороги с опережением на один год.

— Вторая задача: посмотрим ход реализации проекта так, чтобы в 2023 году запустить весь основной ход трассы Москва — Казань. И в этом году мы должны полноценно развернуться уже на участке Казань — Екатеринбург. Я знаю, что по [участку] Казань — Екатеринбург идут подготовительные работы, вынос сетей, временные дороги строятся. Сегодня мы планируем облет всей трассы, — рассказал вице-премьер.

Фото: Максим Платонов

Он попросил докладчиков коротко доложить о реализации проекта и проблемах, с которыми они сталкиваются, «кому что мешает строить».

Общая протяженность трассы строящейся трассы М-12 — 810 км. Из них 142 км пройдут в Татарстане — часть 7-го этапа и полностью 8-й этап. Протяженность моста через Волгу, рядом с которым сегодня пройдет совещание, — 3,3 км.

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Луиза Игнатьева, Татьяна Демина