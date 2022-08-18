Строительство первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов оценили в 6 миллиардов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на строительство первого этапа участка обхода Нижнекамска и Набережных Челнов готовы потратить 6 миллиардов рублей, выяснило «Реальное время». Эти средства вложат в работы на участке км 0 — км 26+800 — этап 1.1 Автомобильная дорога (Правый берег).

Сначала территорию строительства подготовят — снесут деревья и другие зеленые насаждения, организуют дорожное движение на время работ и так далее. Эти работы требуется выполнить до 20 октября 2023-го. Часть других, например переустройство сетей связи, необходимо завершить до конца сентября 2024-го, а основные дорожные работы — до 30 августа 2025 года.

Первый этап дороги пройдет по Елабужскому и Нижнекамскому районам Татарстана. Она предназначена для перенаправления транзитного транспорта из Западных регионов России, направляющегося через Казань по М-7 в направлении Нижнекамска, Заинска, Челнов и далее в сторону Уфы по новому скоростному направлению, минуя загруженный проезд по плотине Нижнекамской ГЭС. Она должна разгрузить М-7 на участке от Елабуги до автограда.

Начало трассы ПК0+00 находится на 987 км трассы М-7 в районе существующего поворота на деревню Костенеево Елабужского района Татарстана. На этом участке предусмотрено строительство транспортной развязки для связи проектируемой дороги с существующей. Далее трасса автодороги идет в южном и юго-восточном направлении, между Костенеево и Казыли, вдоль существующей дороги Костенеево — Котловка.

После моста через Каму трасса протягивается в юго-восточном направлении, проходит вдоль юго-западной окраины Ильинки. Около ПК136-ПК137 поворачивает на юг, проходит вдоль западной окраины Нижнего Афанасово. В районе ПК176-ПК186 предусмотрено строительство транспортной развязки.

Далее трасса плавно поворачивает на юго-восток и тянется в сторону н.п. Сарсаз Бли. В районе ПК225-ПК238 предусмотрено обустройство разворотной полосы. Конец трассы ПК238+24 находится в 1 км северо-западнее н.п.Сарзас Бли.

Вдоль проектируемой трассы автодороги и пересекая ее проходит сеть наземных и подземных коммуникаций. Непосредственно трассу основной дороги пересекает 17 линий ЛЭП высокого и низкого напряжения, 12 линий подземного кабеля, 6 линий подземного газопровода, 11 водопроводов, семь канализаций и один трубопровод.



Напомним, «Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов в конце июня. Его протяженность — 23,8 км. Проект включает строительство четырехполосной автодороги I Б категории, двух транспортных развязок и шести путепроводов, а также мост через Каму протяженностью 1,3 км.

К работам на объекте должны приступить сразу после заключения госконтракта. На сегодняшний день они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км.

Общая протяженность участка обхода Нижнекамска и Набережных Челнов превысит 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

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Татьяна Демина