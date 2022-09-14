Росстат: недельная дефляция в России замедлилась до 0,03%

В России с 6 по 12 сентября недельная дефляция составила 0,03% против 0,13% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 10,27%, сообщил Росстат.

Увеличились цены на куриные яйца (0,6%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,5%), молоко (0,4%), сметану, сычужные сыры, вермишель (0,2%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снизились цены на плодоовощную продукцию: лук подешевел на 8,9%, картофель — на 5,2%, морковь — на 5%, капуста — на 3,6%, яблоки — на 2,9%, свекла — на 2,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 8,4%, бананы — на 1,5%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России за неделю с 6 по 12 сентября замедлилась до 14,06% с 14,08% неделей ранее.



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Татьяна Леухина