В России годовая инфляция с 6 по 12 сентября замедлилась до 14,06%

Годовая инфляция в России за неделю с 6 по 12 сентября замедлилась до 14,06% с 14,08% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, основной вклад в дефляцию продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,15% по итогам недели) при удешевлении плодоовощной продукции (-1,62%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В непродовольственном сегменте на отчетной неделе был зафиксирован околонулевой рост цен (+0,02%) при продолжающемся снижении цен на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. В секторе туристических услуг цены вновь начали расти в связи с удорожанием авиабилетов.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что в России годовая инфляция в августе 2022 года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.



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Татьяна Леухина