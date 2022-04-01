Лениногорский горсуд получил отвод по делу о полицейской фальсификации

Фото: "Реальное время" (следователь Осипов после ареста)

В Бугульму для большей объективности отправил сегодня Верховный суд Татарстана уголовное дело в отношении лениногорского следователя полиции Евгения Осипова и оперативника Ришата Ахметова. Решение об изменении подсудности было принято после того, как прокуратура заявила отвод всему составу Лениногорского суда по данному делу, передает журналист «Реального времени».



Силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и в подстрекательстве к этому, а также фальсификации доказательств по уголовному делу. Вину не признают.

На время следствия их отстранили от занимаемых должностей в Лениногорском ОВД. Оба сейчас под домашним арестом.

1 марта дело Осипова и Ахметова поступило в Лениногорский горсуд, спустя 10 дней на предварительных слушаниях суд удовлетворил отвод всему составу судей. Основанием послужил тот факт, что фальсификация доказательств, в которой обвиняют фигурантов, вскрылась в ходе рассмотрения иного уголовного дела Лениногорского суда.

По версии Следкома по РТ, в 2019 году в деле лениногорской полиции о краже мобильника незаконно появился дополнительный эпизод — подозреваемому предложили в обмен на доставку наркотиков, сигарет и спиртного признаться в совершении не раскрытого покушения на мошенничество 2017 года. Обещали, что дело будет прекращено за сроком давности. Ранее подсудимый на условия согласился, а вместо номера банковской карты неустановленного преступника в материалах уголовного дела появился новый — номер счета «добровольца».

В суде же фигурант отказался от явки с повинной по чужому эпизоду, и проверка подтвердила — доказательство сфабриковано. В результате прокуратура отказалась от обвинения в этой части, суд вынес частное постановление, СК возбудил дело против коллег из МВД, а бывший обвиняемый стал потерпевшим.

