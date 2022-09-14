«Реальное время Live»: «страшилки» на алкоголе, смерть журналистов и закрытие Роспотребнадзора к 100-летию
Сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» обсуждаем предупреждающие сообщения, которые могут появиться на этикетаках пива и крепкого алкоголя, скорбим об уходе Владимира Сунгоркина и Анны Тарлецкой. А также поздравляем со 100-летием со дня образования службы Роспотребнадзор и говорим о том, почему после празднования юбилея его можно закрыть.
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