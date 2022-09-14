Самокат создал курьеров-сёрферов для обмена опытом в доставке в Казани

Фото: Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Самокат поделился результатами проекта «Курьерсёрфинг» –– межрегиональной программы обмена опытом между курьерами-партнерами. В рамках программы курьеры-партнеры Самоката побывали в Казани и других российских городах. Проект заинтересовал и другие компании: в поддержку «курьерсёрфинга» выступили СДЭК и Dostavista.



Название проекта связано с «каучсёрфингом» — сервисом, где путешественники в новых странах знакомятся с местными жителями и могут остаться у них на время. Участники «Курьерсёрфинга» тоже отправились в путешествие, чтобы посетить дарксторы Самоката в других городах, познакомиться с коллегами и выполнить специальные задания.

Цель проекта — познакомить курьеров-партнеров из разных городов и обеспечить обмен опытом между разными командами. Участники также познакомились со всеми сотрудниками Самоката, которые работают над улучшением условий партнерской доставки.

Для участия в «Курьерсёрфинге» все претенденты прошли несколько этапов отбора. На первом этапе участникам нужно было записать видеоролик о своей команде, жизни вне работы и увлечениях. Авторы лучших видео переходили на этап группового интервью, где выполняли совместные задания. Такой формат дал возможность убедиться, что кандидаты могут работать в команде, слушать и слышать коллег. Участников группового интервью оценивали сотрудники Самоката, а также обратной связью делились руководители дарксторов. Двенадцать лучших претендентов прошли в финал.

Отбор еще раз показал, насколько интересные и разносторонние люди сотрудничают с Самокатом. Из видео организаторы узнали, что один курьер-партнер любит вышивать крестиком, другая — профессионально занимается футболом, а еще один участник увлекается ихтиологией — наукой о рыбах.

В финальном голосовании приняли участие 3000 сотрудников Самоката. Так из двенадцати претендентов выбрали четырех «курьеров-сёрферов». Финалисты посетили московский офис компании, где прошел круглый стол с участием разных команд. Среди них были разработчики приложений Dark Store и Самокат Про, лидеры проекта «Координация», HR-специалисты и сотрудники «Линии заботы». Каждый «сёрфер» смог задать свои вопросы и поделиться идеями по улучшению сервиса. Кроме того, курьеры-партнеры встретились с сооснователем Самоката Вячеславом Бочаровым и поговорили с ним о ценностях компании.

По программе обмена каждый «курьер-сёрфер» Самоката сумел побывать в одном из городов, где работают другие участники — в Санкт-Петербурге, Самаре, Казани или Екатеринбурге. Там они доставляли заказы, делились опытом и выполняли задания индивидуальных квестов с участием местных коллег.

«Мы с ребятами поехали в разные города, знакомились с новыми командами, делились опытом, выполняли квесты и активно отдыхали. Моим городом была Казань, я буквально влюбился в этот город, он цепляет своей атмосферой и красотой. Татарстан меня очень удивил и я обязательно сюда вернусь», — рассказал участник проекта Артем Михайлов, курьер-партнер Самоката, который побывал в Казани.

Идея проекта показалась интересной и другим компаниям. Сразу несколько сервисов высказались в поддержку «курьерсёрфинга». Например, сотрудники службы доставки СДЭК готовы обменяться опытом с командой Самоката.

«Курьерсёрфинг — интересный проект для развития команды. Летом мы запустили шоу «У курьера есть подкаст». И в одном из выпусков как раз говорили о том, что было бы классно создать масштабный образовательный проект для курьеров. Своего рода школу, которая дает стандарт образования для сотрудников доставки. Думаю, проект нетворкинга курьеров от Самоката отличное дополнение этой идеи, — говорит Анна Иоспа, PR-директор СДЭК. — В разных индустриях, на разных работах даже у курьеров есть своя специфика. Доставка продуктов сильно отличается по регламентам, таймингу, требованиям упаковки от доставки посылок. Мы готовы вместе с Самокатом поучаствовать в программе обмена опытом. И верим, что курьер-сёрферам СДЭК есть, что рассказать о специфике работы, инструментах и подходах к решению различных задач».

Поддерживают обмен опытом между курьерами и в сервисе Dostavista. В пресс-службе компании отметили: «У нас также нет собственных курьеров в штате. Курьеры-партнеры, принимающие заказы в Dostavista, могут сотрудничать и с другими сервисами. Те, для кого деятельность курьером является основной, часто так и поступают, выбирая самые выгодные условия сотрудничества и заказы. В целом же, обмен опытом, в том числе в рамках различных курьерских комьюнити, можно только приветствовать».