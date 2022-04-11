В Казани открылся первый в Татарстане центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

В Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Всего в Татарстане появятся три таких центра: еще два в Нижнекамске и Чистопольском районе.

На базе центра стартовали сборы для учащихся кадетских школ и школы «Адымнар». Такие пятидневные сборы будут проходить в течение года.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Сейчас в Центре военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Нижнекамске и «Ватан» в Чистополе ведутся ремонтные работы и планируется проведение учебных сборов в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сегодня во 2-м Военном городке в Казани, на фасаде одного из жилых домов, завершилось создание мурала в память о Герое России Дамире Исламове, который погиб 7 марта. Его нарисовал казанский граффитист Азат Алеев, известный как Sly Dog.

Татьяна Леухина