Татарстанцев предупредили о сильном ветре в четверг
В Татарстане в четверг, 15 сентября, ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, сильный юго-восточный, южный ветер ожидается завтра в Татарстане ночью и днем. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.
Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и юго-восточный умеренный ветер. Днем воздух в республике прогреется до +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +13 до +17°С.
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