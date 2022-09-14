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Татарстанцев предупредили о сильном ветре в четверг

12:35, 14.09.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре в четверг
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в четверг, 15 сентября, ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, сильный юго-восточный, южный ветер ожидается завтра в Татарстане ночью и днем. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями и юго-восточный умеренный ветер. Днем воздух в республике прогреется до +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +13 до +17°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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