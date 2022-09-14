Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

В среду, 14 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и юго-восточный умеренный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +13 до +17°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +14 до +17°С.

Фото: Максим Платонов

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республику придет потепление. К концу этой недели воздух прогреется до +20 градусов. В пятницу и субботу, 16—17 сентября, температурный фон превысит климатическую норму на 2—3 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина