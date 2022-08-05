Жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры «клиентки»

Фото: прокуратура Татарстана

41-летнюю жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры своей «клиентки». Зеленодольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



Осужденная предложила жительнице Зеленодольска риелторские услуги 2 августа 2019 года. После того, как квартиру «клиентки» реализовали, она присвоила себе более 840 тысяч рублей с ее продажи. Потерпевшая раскрыла обман и обратилась в полицию.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Свою вину подсудимая не признала. Гражданский иск полностью удовлетворен — ущерб взыщут со средств от реализации арестованного имущества осужденной.

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня сообщалось, что 31-летний житель Татарстана обманул банк и жителей республики в общей сложности на 74 млн рублей. Банку он предоставил ложные документы о платежеспособности, а граждан обманул под предлогом оказания посредничества при купле-продаже земельных участков.



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Маргарита Головатенко