В Татарстане выполнили 7,3 миллиона тестов на коронавирус

Фото: Максим Платонов

В Татарстане проведено 7 307 893 лабораторных исследования на наличие COVID-19. Такие данные на 13 сентября приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

За сутки выполнено 11,8 тысячи исследований на коронавирус. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения в Татарстане составляет 288,59.

Все республиканские лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19, полностью обеспечены тест-системами и расходным материалом, заверили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина