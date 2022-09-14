Минэкономразвития обновило критерии получения ВНЖ в России за инвестиции

Минэкономразвития предложило новые критерии получения иностранными инвесторами вида на жительство (ВНЖ) в России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале правовых актов.

Согласно, документу иностранец обязан вложить не менее 15 млн рублей в социально значимые проекты в регионах страны или объекты культурного наследия ее народов, либо осуществить пожертвование в российский благотворительный фонд на сумму не менее 5 млн рублей. Подтвердить эти данные должен глава региона.

Также в критерии вошло требование о регистрации иностранным гражданином на территории России юрлица, осуществлявшего хозяйственную деятельность за год до обращения за ВНЖ и продолжающего работать еще два года после. Объем инвестиций в юридическое лицо должен достигать 30 млн рублей, а компания должна за год до подачи заявления на ВНЖ уплатить налогов не менее 6 млн рублей или трудоустроить не менее 25 российских граждан.

Фото: pxhere.com

Напомним, с 14 июля граждане ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Теперь, согласно закону, граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учета квоты. Заявление и перечень документов установлены административным регламентом МВД, утвержденным соответствующим приказом. Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание — 60 суток, а вида на жительство — до четырех месяцев.

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Максим Кокунин