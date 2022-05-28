Путин провел телефонную беседу с Макроном и Шольцем по поводу Украины

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства заявил, что причины трудностей с поставками продовольствия стали следствием ошибочной экономической политики Запада и антироссийских санкций. Он добавил, что Россия готова способствовать поиску вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Также снизить напряженность на мировом продовольственном рынке поможет наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Для этого нужно снять санкции.

Кроме того, Путин рассказал коллегам о том, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса. Он детально информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой спецоперации и отметил, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Также стороны уделили отдельное внимание положению дел на находящихся в замороженном состоянии по вине Украины переговорах. Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога. Шольц и Макрон призвали его к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и дипломатическому решению конфликта.

Накануне Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Одной из тем для обсуждения стала специальная военная операция на Украине. Российский лидер оценил ситуацию в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе работы по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

Дарья Акимова